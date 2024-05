Oersterke Ivana (22) uit Callantsoog wereldkampioen bankdrukken met 125 kilo

"Het was Ivana op haar best", vertelt een trotse coach Sebastiaan Slotema van de sportschool in Breezand waar Ivana iedere week traint. "We hebben gisteravond op de bank meegekeken. Ik zag niet echt iets nieuws, want ze doet het hier elke week. Je zag haar genieten met een glimlach van oor tot oor van begin tot het einde. Een positief iemand."

In de sportschool laat Sebastiaan zien hoe de 125 kilo, die Ivana heeft opgetild, is opgebouwd. De halter zelf weegt 20 kilo, dan gaan er per kant twee rode schijven van 25 kilo per stuk op en dan nog twee afsluitringen van 2,5 kilo.

Tekst loopt door onder de link.