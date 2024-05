Weer wegwerkzaamheden Zaanbrug: camera's hangen niet goed

Het zijn niet de eerste problemen op de nieuwe Zaanbrug. Vorige week gingen de brugdelen niet meer dicht, waardoor het verkeer moest omrijden.

De camera's worden op vier masten geplaatst, waarna het zicht voor de brugdienaren beter moet worden. Uit de ervaringen van de afgelopen maanden is gebleken dat de huidige positie van de camera's niet ideaal is", schrijft provincie Noord-Holland. De afgelopen weken keek er altijd iemand mee tijdens het sluiten van de brug om de veiligheid te garanderen.

De masten waar de camera's op worden geplaatst, zijn van tijdelijke aard. Om de masten te plaatsen, is er ruimte nodig en daardoor zal het wegverkeer omgeleid worden. Weggebruikers ondervinden van 7.00 uur in de ochtend tot 16.00 uur in de middag hinder van de wegwerkzaamheden. Tijdens de spitstijden is de brug vrij voor al het verkeer.