Vergunning aangepast: veelbesproken flexwoningen in Andijk worden neergezet

Over de tijdelijke woningen is de afgelopen tijd al veel te doen geweest. Vorig jaar gaf de gemeente Medemblik een omgevingsvergunning af voor het neerzetten van de woningen. Op de Kleingouw worden voor een periode van tien jaar in totaal 28 flexwoningen neergezet. De circulaire huizen zijn gemaakt voor Clean2Anywhere, van oprichter Edwin ter Velde.

Tot groot ongenoegen van omwonenden. Ze dienden een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning in, dat werd behandeld door een speciale commissie. Zij adviseerde de gemeente om de motivering voor de tijdelijke woningen aan te vullen.

Vandaag wordt bekend dat de gemeente zich in het advies te kunnen vinden. En daarmee wordt de omgevingsvergunning aangepast. Een woordvoerder laat aan NH/WEEFF weten dat onder meer het aantal parkeervakken is teruggebracht van 40 naar 20. Ook is in de vergunning beter toegelicht dat er een 'veilige' afstand is tussen de woningen en het perceel van de naastgelegen broccoliteler. Hier wordt, naast de al bestaande sloot, een haag geplaatst.

Gestart met neerzetten woningen

Deze week wordt er gestart met het neerzetten van de eerste woningen, waarvoor mensen die zijn ingeschreven bij woonstichting Het Grootslag in aanmerking komen. Verwacht wordt dat de eerste bewoners na de zomervakantie hun sleutel krijgen.

Wethouder Jeroen Broeders is blij dat het alsnog lukt om de tijdelijke woningen neer te zetten. "De woningnood in de gemeente Medemblik is hoog en deze woningen én locatie zijn beschikbaar," zegt Broeders. "Met deze ontwikkeling kunnen we tientallen woningzoekenden uit de brand helpen."