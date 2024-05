Pasgeboren konijn uit 'gedumpt' eenoudergezin ingeslapen: "Had erger kunnen aflopen"

Na de vangst bleek dat een van deze babykonijntjes ernstig ziek was. "Het konijntje kon alleen maar rondjes draaien en viel steeds om, tenzij we het vasthielden", omschrijft Kristel. Omdat het konijn er na de vondst zo slecht aan toe was, heeft de spoedarts besloten het jonkie een spuitje te geven.

Toch had het nog veel erger kunnen aflopen, benadrukt Kristel. "Het is maar goed dat ze zo snel gevonden zijn, want anders hadden de anderen het waarschijnlijk ook niet overleefd." De andere vijf konijnen zitten veilig in het dierentehuis en kunnen als de baby-konijnen oud genoeg zijn worden geadopteerd.

Eerste dumping dit jaar

De vraag rijst waarom iemand een heel nest konijnen zou dumpen. "Het kan financieel zijn", zegt Kristel. "Er heerst veel schaamte." Als mensen niet meer voor hun dieren kunnen zorgen, hoopt Kristel dat zij contact opnemen met het asiel om een oplossing te vinden. "Dit was gelukkig pas de eerste dumping in de regio dit jaar. Dat willen we graag zo houden."