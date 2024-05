Wielrenner Ivar Slik maakt wonderbaarlijk herstel na ernstige crash in Amerika

Ondertussen was het wel gelukt om de ambulance te bereiken. In het dichtstbijzijnde dorpje is Slik toen met de helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. "Hij was toen redelijk bij. De eerste dingen die hij zei was 'wat een klap'. Hij had enorme pijn maar gelukkig was hij wakker."

Volledig herstel

De dagen erna bleef de Noord-Hollandse wielrenner op de intensive care. Wonderbaarlijk genoeg herstelt Slik extreem snel. "Ook in het ziekenhuis zeggen ze dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt. Die gozer is zo sterk. Ook dat hij zijn schouder niet gebroken heeft. Daarmee heeft hij die motorkap helemaal ingedeukt."

"Wij hebben het goede nieuws gekregen dat hij 100 procent gaat herstellen en hij geen blijvend letsel heeft. Het is afwachten wanneer hij ontslagen wordt uit het ziekenhuis".

Unbound

Slik was met zijn trainingsmaten in Amerika om te trainen voor de grootste gravelwedstrijden. Aanstaande zaterdag staat de belangrijkste gravelwedstrijd van het jaar op het programma: Unbound. De wedstrijd over 322 kilometer won Slik in 2022.