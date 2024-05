Stille zondagavond door neus geboord: bewoners Haydnplein voelen zich niet gehoord

"Het is belachelijk", zegt bewoner Koos. "’s Avonds is er alleen maar hangjeugd, mensen hebben last van de overlast op de parkeerplaats. Je bent maar een dorpje. Moet alles nou tot zo laat?"

Een buurvrouw, die liever anoniem blijft, stoort zich ook mateloos. "Ik zit al een paar jaar niet meer op het balkon. Ze hebben al een keer geluidsopnames bij me gemaakt en daaruit bleek dat het geluid pieken vertoont. Dat is zeven dagen per week zo! En het wordt alleen maar erger."

Bewoners die geen overlast ervaren, geven aan zich niet aan de rumoerigheid te storen. "Ja, je hoort wat, maar dat heb je overal wel", zegt één van hen.