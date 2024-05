Moordzaak tattoo-artiest Steve vermoedelijk niet nog dit jaar inhoudelijk behandeld

Het OM is ervan overtuigd dat El B. zijn vriend op 7 maart vorig jaar in zijn eigen woning zo zwaar mishandelde dat hij overleed. De tattooshop-houder houdt vol dat Steve gewond bij hem aanbelde en hij juist heeft geprobeerd zijn leven te redden door hem te verzorgen en uiteindelijk te reanimeren. "Ik kan het maar niet begrijpen. Waarom zou ik dan zelf 112 bellen?", zei hij gisteren tegen de rechtbank van Noord-Holland in Haarlem.

Volgens de officier van justitie wijzen de resultaten van het forensisch onderzoek juist in de richting van El B. "De vraag in dit onderzoek is: waar heeft het geweld tegen Steve plaatsgevonden? Ín de woning van de verdachte, waar het slachtoffer dood is aangetroffen, of buiten? [...] Het héle einddossier laat zien dat alle onderzoekshandelingen op bínnen wijzen."

Bloedspatten

Ze benoemt drie forensische resultaten die dit zouden ondersteunen: ten eerste zijn er vele bloedspetters en bloedspatten in de woning gevonden, die onder andere hoog op de muur en op het plafond zitten.

"Dat past niet bij verzorgingshandelingen, maar wel bij geweldshandelingen." Daarnaast is nergens buiten de woning bloed gevonden. Ook zou het patroon van de bloedspatten rondom een stoel waarop Steve die avond op heeft gezeten op schoppen en slaan duiden. Kuijpers benadrukt dat Steve veel hoestte, en het bloed daardoor op de vloer, muur en het plafond terecht zou zijn gekomen.

De situatie drukt volgens Kuijpers zwaar op zijn cliënt. Een psycholoog en psychiater zouden hebben vastgesteld dat hij een trauma heeft opgelopen door het verlies van zijn vriend. "Het lijkt net of jullie niet zien dat ik ook iemand ben verloren", zei hij gisteren tegen de rechters. Daarnaast gaat het slecht met zijn tattooshops, omdat El B. inmiddels al tien maanden vastzit.

De rechtbank oordeelt dat er genoeg ernstige bezwaren liggen om El B. vast te blijven houden en besloot zijn voorarrest met negentig dagen te verlengen. Een datum voor een nieuwe voorbereidende zitting is nog niet bekend.