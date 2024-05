Dennis gaat met zijn Pontoon Group naar Normandië voor 80 jaar D-Day

Vrijheid is als zuurstof

Dennis ziet het als zijn taak om met zijn organisatie een aantal belangrijke waarden over te brengen, zoals bijvoorbeeld het belang van vrijheid. "Vrijheid is als zuurstof", aldus de voorzitter van de Pontoon Group. "Het is heel vanzelfsprekend, we gaan er allemaal vanuit dat het er is. Maar als eenmaal die zuurstof weg is, kun je eigenlijk niet leven."

Hij benadrukt het belang van het doorgeven van het verhaal, ook in de eigen regio. "Zo gaan we 12, 13 en 14 juli in Medemblik achter het Oorlogsmuseum een herdenkingsevenement neerzetten. Om bezoekers het verhaal mee te geven en de link leggen met Noord-Holland."