Getouwtrek om kunstgrasveld houdt bouw Huizer woonwijk tegen

Aan natuurgebied De Naardereng grenzen de voetbalclubs van Huizen: SV Huizen en HSV Zuidvogels. Soms delen de clubs een veld als het erg druk is. En beiden geven aan een gezonde en groeiende vereniging te zijn.

De druk op de velden is de laatste jaren dan ook toegenomen. En ze zijn inmiddels dringend aan vervanging of reparatie toe. Maar de druk op de velden neemt alleen maar verder toe als beide clubs terrein moeten gaan inleveren om daar een woonwijk uit de grond te stampen.

Velden inleveren

Bijna 200 woningen staan getekend in de plannen, die nu nog niet openbaar zijn. Het zou gaan om drie complexen van elk 65 appartementen. Een derde deel van de woningen is, volgens de regels, sociale huur.

Maar de hoogbouw komt dus deels op een plek waar nu nog een voetbalveld ligt. Beide verenigingen staan niet onwelwillend tegenover de toekomstige woonwijk en zijn bereid in te leveren. Maar daar willen ze wel wat voor terug.

Het plan van de gemeente is om zes kunstgrasvelden te bekostigen, waarbij vier natuurgrasvelden overblijven. Gezien de drukte en de groei van de clubs, vinden zij dit zelf een onwenselijk idee. Hun plan bestaat uit een 'zeven-drie-variant'. Ofwel een kunstgrasveld meer dan de gemeente in gedachten heeft.

Zelf betalen

Alleen zegt de gemeente daar geen geld voor te hebben. Als de voetballers zelf het zevende veld kunnen betalen dan juicht de gemeente dat toe. Maar de clubs vinden deze investering te risicovol. En daarmee lijkt dus een patstelling te zijn ontstaan.

Een paar weken geleden al deden de beide verenigingen hun noodkreet bij de gemeente: niet alleen de kunstgrasvelden zijn hard nodig, ook het onderhoud aan de natuurgrasvelden moet eigenlijk nu gebeuren. De Huizer gemeenteraad leek sympathie te hebben voor de wensen van de voetbalclubs.

Maar wanneer de bouw eindelijk echt kan beginnen, blijft voorlopig afhankelijk van één groene mat. Deze week moet in de raadsvergadering blijken welke kant het opgaat: de gemeentelijke variant zes-vier of het zevende veld naar wens van de clubs. Wethouder Van der Kleij lijkt in elk geval standvastig: er is geen geld voor een extra veld.