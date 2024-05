Wéér raak: lange file op de A7 zorgt voor flinke vertraging

Het is ondertussen het bekende liedje: op de A7 wordt hard aan de brug gewerkt. Het filedrama begon vorige week, nadat er nog maar één rijstrook open bleef zodat de veiligheid van wegwerkers gewaarborgd kon worden. Zwaar vrachtverkeer bleef namelijk, ondanks een verbod, over de brug bij Purmerend rijden.

Advies: werk thuis

Het advies van Rijkswaterstaat luidt dan ook om zoveel als mogelijk thuis te werken, samen te reizen of anders te reizen om zo het aantal mensen dat echt de weg op moet te beperken.

Half juni gaat naar alle waarschijnlijkheid weer een rijstrook open, de wegwerkzaamheden gaan dan nog wel verder tot 1 september.

Verder lijkt het in de provincie redelijk rustig op de weg. De A9 slibt wel dicht, daar staat in totaal zo'n 20 minuten file. Ook op de ring van Amsterdam is het erg druk.