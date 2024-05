Tientallen pro-Palestina demonstranten gearresteerd, agenten geschopt en gekrabd

Een groep van tientallen pro-Palestina demonstranten werd ingesloten en gearresteerd door de ME bij de Dam op de hoek van de Kalverstraat in Amsterdam. Volgens een woordvoerder van de politie hebben enkele personen zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Tijdens het vervoer naar het cellencomplex, in een bus, werd er ook geweld gebruikt tegen de politie.