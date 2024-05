Jonge Noord-Hollandse boeren over de EU en subsidies: een zegen of last?

Marly (22) en Wendy (20) Oortwijn, Warder, 245 koeien

Op de boerderij van de familie Oortwijn worden alle beslissingen overlegd met de dochters Wendy (20) en Marly (22). Of het nu gaat over het wel en wee van de koeien, de fokkerij, of het aanvragen van Europese subsidies. "Mijn vader vraagt altijd 'wat willen jullie? Want jullie gaan het straks overnemen'."

"Subsidies aanvragen doen we met z’n vieren, en met de boekhouder", legt Wendy uit. "Het is niet heel ingewikkeld hoor." Het valt haar wel op dat de theorie die ze leert op haar landbouwopleiding niet altijd overeenkomt met de praktische werkelijkheid. "Ik leer eigenlijk meer op de boerderij."

De boerendochters wisten al van jongs af aan dat ze het bedrijf wilden overnemen. Hun twee oudere zussen zagen het niet zitten en kozen een carrière in de zorg. "Door alles wat er nu op boeren afkomt vragen mensen of we de boerderij wel moeten overnemen. Maar wij gaan het gewoon doen en we zien wel waar het schip strandt."

Het vooroordeel dat boeren voornamelijk mannen zijn, nemen de twee graag gauw weg. Ja, het gaf soms wat scheve blikken. Maar dat komt volgens de dames vooral uit jaloezie. "De meeste mensen vinden het gewoon heel leuk."

Met de subsidie uit Europa financiert het familieveehouderbedrijf vooral haar inzet voor weidevogelbescherming. Op een flink stuk weiland wordt niet gemaaid zodat de weidevogels daar alle tijd hebben om een nestje te bouwen en hun jongen op te voeden. En dat werkt: dit jaar tellen ze al 303 weidevogels. In 2022 wonnen ze zelfs een prijs, de Gouden Gruttopul.

Maar volgens de boerenzussen werkt het Europese landbouwbeleid vaak averechts. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je aan allerlei (milieu)eisen voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van natuurbehoud. Iets dat volgens de zussen voor veel boeren té veel geld kost. Wendy: "Je kan als boer kiezen: ga ik voor het geld, of ga ik voor de weidevogels."

De twee zijn wel heel blij met het nieuwe kabinet. Het wordt er voor hen in ieder geval 'niet slechter op'. Wat ze volgende week tijdens de Europese verkiezingen gaan stemmen, dat weten ze allebei nog niet. "Dat gaan we eerst gezamenlijk met het gezin bespreken."