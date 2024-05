Lego-kunstenaar bouwt Amsterdamse grachten tot in detail na

Een draaiorgel, woonboten en de imposante grachtenpanden die onmiskenbaar Amsterdam voorstellen. Lego-kunstenaar Jarco Weergang bouwde in zeven jaar een deel van de stad tot in detail na. Dat werk wordt nu opgenomen in de Lego-expositie in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn. "Dat had ik nooit gedacht toen ik hieraan begon."