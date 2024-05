Nieuwe technische baas FC Volendam is een man van lijstjes: 7 vragen voor Patrick Busby

Weet je al wie komend seizoen de trainer van FC Volendam wordt?

"Dat hoop ik binnen twee weken te weten. Ik ben met twee kandidaten in gesprek. Er zijn acht, negen open sollicitaties bij ons binnengekomen. We kunnen kiezen voor nieuw, fris elan, maar er valt ook iets te zeggen dat deze club toe is aan iemand die het allemaal al een keer heeft meegemaakt."

Wat kun je zeggen over de erfenis die Team Jonk heeft achtergelaten?

"Vind ik moeilijk. Ik ken hun werkwijze en visie niet. Ze hebben natuurlijk wel iets goed gedaan. Volendam is gepromoveerd en heeft zich in het eerste seizoen gehandhaafd in de eredivisie. Maar als je als team opstapt, laat je de club stuurloos achter. Iedereen deed hier zijn best, maar er was geen leiding. Zelf werk ik juist heel gestructureerd. In de scouting werk ik met lijstjes. Bij Twente werden ze wel eens lijstjesmoe van mij, maar dat leidt wel tot iets. Je bent je continue bewust van de namen en de keuzes die je moet maken. Het is één grote puzzel."

Veel spelers vertrekken bij FC Volendam. Hoe ziet de selectie er na de zomer uit?

"We hebben afscheid genomen van dertien spelers. George Cox heeft ook gezegd dat hij graag weg wil, dus tegen hem hebben we ook gezegd dat we graag willen dat hij dan na 1 juli weg is. Ik verwacht dat er nog tussen de vijf en tien spelers zullen vertrekken. Dat is ook nodig om de selectie zowel sportief als financieel in balans te krijgen. We gaan met een kleinere selectie van 22 spelers werken, want het budget gaat terug van vier naar anderhalf miljoen euro."

