18-jarige verdachte dodelijke schietpartij Purmerend zwijgt voorlopig

De schietpartij was op maandagavond 12 februari bij het station. Snel na het incident verschenen er beelden van het stervende slachtoffer op social media. Er zijn volop geruchten over een bendeoorlog tussen jongeren, waar dit incident een uitvloeisel van zou zijn.

De schietpartij en de beelden ervan maakten grote indruk in Purmerend. Er werden bloemen gelegd op de plaats delict, de burgemeester brak er haar vakantie voor af en ging in gesprek met jongeren en jongerenorganisaties. Veel Purmerenders gaven aan zich zorgen te maken. "We houden ons hart vast voor de kinderen", vertelde een inwoner aan NH.

