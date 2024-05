Glennis Grace en Gerard Joling zingen bij groots afscheid van Wallen-icoon Jan Otten: "Iedereen is welkom"

Otten wordt daarna overgebracht naar zijn Casa Rosso, waar hij de nacht zal doorbrengen en waar hij de volgende ochtend rond 11.00 uur wordt opgehaald. "Dat betekent een grote rouwstoet en de mensen die hem daar de laatste eer willen bewijzen kunnen dat dan ook nog doen. En dat vragen we ook om daar een erehaag te maken en dan zullen we ook daar weer in zijn stijl afscheid nemen."

Uiteindelijk wordt Otten op donderdagmiddag in besloten kring begraven.