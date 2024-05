Hakim gaat langs bij mensen met een bijzondere culturele achtergrond en leert meer over hen en de vaak bijzondere beroepen die ze hebben. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen hun land van herkomst en Nederland. In zijn ontmoetingen met deze Noord-Hollanders, gaat Hakim daar op ongedwongen manier naar op zoek. Door hun andere blik op onze maatschappij, kunnen we van hen leren.