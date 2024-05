Andijkse DJ timmert hard aan de weg en tekent contract bij platenlabel DJ Hardwell

Op een computer in een studio in Tilburg wordt druk gezocht naar dat ene lekkere geluidje dat nog ontbreekt in de nieuwe single 'The Best is Yet To Come' van Kane Scott en Charly Lownoise. "Het moet een beetje asociaal klinken", vertelt het gabbericoon van de jaren negentig lachend. "Asociaal, maar niet nerveus", vult producer Casper Gommers aan.

Gommers is de man die urenlang puzzelt om de nieuwe single vorm te geven. "Het mooie is dat Wouter heel goed weet wat hij wil met een track. Hij heeft een duidelijke visie." Ook Roelofs, beter bekend als Charly Lownoise, is vol lof over de Andijkse DJ: "Hij zegt niet zoveel in de studio, maar als hij zijn mond opentrekt is het wel raak en tilt hij een productie naar een hoger niveau."

Hardwell

Jurriaans geniet zichtbaar van de ervaring die de mannen meebrengen. Hij is nog helemaal niet zo lang bezig met het maken van muziek en draaien op feesten, maar het gaat hem voor de wind. Zijn muziek, een mix van techno en harddance, wordt door ruim 25.000 mensen maandelijks beluisterd.

En de muziek is ook niet onopgemerkt gebleven bij mensen die al een stuk langer meedraaien in het wereldje. Het pas getekende contract bij het platenlabel van Hardwell is het laatste hoofdstuk in dit jongensboek: "Het is waanzinnig tof dat de beste DJ ter wereld je muziek tof vindt en dat je bij hem muziek mag uitbrengen. Dat is een hele eer."

American Idol

Al eerder werkte Jurriaans samen met Ramon Roelofs die als Charly Lownoise in de jaren 90 samen met Mental Theo hits scoorde met happy-hardcore-platen. Zo stond Jurriaans een aantal maanden geleden nog samen met Roelofs op het Snowbass festival waar ze voor een uitzinnig publiek hun gezamenlijke nummer 'Stay a Little Longer' draaiden: "Dan sta je ineens samen met je jeugdheld op het podium, dat is een geweldige ervaring. Dit kan weer van mijn bucketlist."

En het succes smaakte naar meer en dus doken Roelofs en Jurriaans weer de studio in voor een nieuwe single: "We hebben geweldige vocalen van een zanger uit Amerika die ook in de finale van American Idol stond. Nu is het aan ons de taak om daar wat van te maken", aldus Jurriaans. Roelofs: "We hebben een hele goeie producer dus we zijn op de goede weg."

Maar hoe gaat de plaat het doen? De mannen hebben aan zelfvertrouwen geen gebrek. "Een internationale hit", zegt Roelofs met een knipoog. "Het is in ieder geval wel een ontzettende oorwurm en we denken dat het dus ook in Duitsland een lekkere plaat voor de radio is."