Blaricumse feestverlichting op bruggen onveilig, systeem moet aangepakt worden

Twee jaar geleden werd er al een inspectie gedaan en daaruit bleek dat de feestverlichting aan de twaalf bruggen in de Blaricummermeent en één brug in de Bijvanck en aansluitingen niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Dat is dan ook de reden geweest dat de gemeente geen feestelijke verlichting kon ophangen.

Volledig waterdicht

Nadat de gemeente de bewoners van Blaricums nieuwste wijk hiervan op de hoogte heeft gebracht, is meteen onderzocht op welke veilige manier de nieuwe verlichting er dan wel kan komen op de bruggen. Deze nieuwe verlichting moet voldoen aan de veiligheidseisen voor buitenverlichting, zoals bestand zijn tegen vandalisme, volledig waterdicht en goed geaard.

Voor de dertien bruggen is nu een veilige oplossing gevonden, maar de aanpassingen gaan wel 33.500 euro kosten. Blaricum laat dan onder meer de aansluitblokken naast de bruggen volledig vervangen. Dit zijn blokken waar de verlichting op aangesloten wordt.

Meer aansluitstukken

Het hele systeem krijgt sowieso een upgrade. Blaricum wil namelijk meer aansluitstukken plaatsen. Door de leeftijd van het systeem valt alles nu nog wel eens uit. Dat moet straks tot het verleden behoren.

Als de gemeenteraad daadwerkelijk de portemonnee trekt, dan moet de nieuwe feestverlichting aan de bruggen er voor de komende winter hangen. Het laten branden van de feestverlichting is overigens wel een aardige kostenpost: Blaricum is elkaar zo'n 6.000 euro kwijt aan het ophangen, weghalen en opslaan van de feestverlichting. De gemeente hoopt dat Blaricummers daar voortaan bij willen helpen.