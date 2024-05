Wildopvang in grote problemen, ondanks motie grijpt provincie nog steeds niet in

Voor de financiering kijken gemeenten naar de provincie, en de provincie op haar beurt weer naar het Rijk. Ondertussen verandert er voor de opvangcentra niets. Dus werd er gisteren opnieuw over de motie gesproken tijdens de commissievergadering.

Voor de centra is de boodschap duidelijk: help ons. Alle dertien centra uit onze provincie zitten in grote financiële problemen. Vier daarvan spraken vandaag tijdens de vergadering: Egelopvang Haarlem, De Bonte Piet in Midwoud, de Helderse Vallei in Den Helder en De Toevlucht in Amsterdam.

De opvangen stellen dat er meer en meer dieren binnenkomen, maar het moeilijker dan ooit is om het hoofd boven water te houden. Wouter Koks van de Bonte Piet: "Vorig jaar vingen we 5500 dieren op. Tot half mei dit jaar vingen we al tien procent meer dieren op dan het jaar ervoor. (...) Door menselijk toedoen gaat het slecht met onze inheemse soorten. Onze huisvesting wordt te klein. Pak uw verantwoordelijkheid en ga in gesprek met de gemeenten."

De Helderse Vallei grijpt terug naar een ander voorbeeld uit de stad. "Vogelasiel de Paddestoel is letterlijk in elkaar gestort als gevolg van te weinig financiering. Wij hebben de provincie nu nodig."

Onbegrijpelijk

De Partij voor de Dieren bracht dit onderwerp opnieuw op als discussiestuk, en vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de Gedeputeerde Staten na anderhalf jaar nog weinig actie heeft ondernomen. "Er is niks van terechtgekomen. Het gevolg: overvolle opvangcentra en dierenambulances die niet kunnen rijden. Dieren zijn gedupeerd, maar ook mensen. Vrijwilligers werken hier keihard voor."

Daar sluiten meerdere partijen zich bij aan. PvdA noemt het 'een beetje bezopen' dat dit debat nu opnieuw gevoerd wordt en GroenLinks laat weten dat het andere provincies wél goed lukt. En dat is waar. In onder meer Utrecht, Brabant en Zuid-Holland is de portemonnee getrokken om opvangen te helpen.

Dat het zolang duurt, komt volgens de Gedeputeerde Staten doordat er vragen zijn over bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor het trekken van de portemonnee. En ook een tekort aan mensen speelt mee. Maar daar zijn volgens de woordvoerder onlangs mensen bijgekomen die op dit dossier zijn gezet.

Ongewisse

De Gedeputeerde Staten geeft aan voor de zomer gesprekken te gaan voeren met de gemeenten. Maar, toezeggingen worden amper gedaan. Vooralsnog blijven opvangcentra in het ongewisse over wanneer, hoeveel en of er financieel bijgesprongen wordt.