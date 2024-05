Waarom bewoner Nijl met haar volkstuin verplicht twee huizen bezet houdt

In de steden is een eigen tuin een zeldzaamheid. Maar als je groene vingers hebt, is er een oplossing: volkstuinen. Nijl Terweij is al twintig jaar te vinden op haar verblijfstuin op Tuinpark Buikslotermeer. Ze heeft een huisje aan het water, omgeven door groen. Van april tot oktober woont Terweij permanent in haar woning op de verblijfstuin. Niet langer. Want dat mag niet.

Zijn de huisjes in de winter dan niet bewoonbaar? "Als ze goed geïsoleerd zijn, zijn ze prima geschikt om het hele jaar door in te wonen", legt Esmee Hermans uit. Ze is werkzaam bij een bedrijf dat huisjes verkoopt op verblijfstuinen. "Dan zijn ze vergelijkbaar met een tiny house." Er zijn ook varianten waar je niet in kan wonen.