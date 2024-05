Lekke vijver Museumplein is gesloopt en wordt compleet vervangen

Je kon overigens al ruim ruim twee jaar niet meer pootjebaden in de vijver. De vijver was lek, het water stroomde weg en een oplossing werd maar niet gevonden. Uiteindelijk werd de optie 'slopen en weer opbouwen' het.

De renovatie van de vijver, die onderdeel is van de volledige aanpak van het Museumplein, stond al gepland voor dit jaar. De start liep wel twee weken vertraging op, omdat eerst bomen die ziek waren en niet meer gered konden worden moesten worden gekapt. Er komen nieuwe bomen voor terug.

De planning is dat dit najaar de nieuwe vijver moet worden opgeleverd. De bedoeling is van de gemeente dat er een 'waterpartij ontstaat die zowel passend is als verkoeling kan bieden op warme dagen'.