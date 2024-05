Brafoer in Beverwijk herrijst: uitbaters openen pop-up restaurant na verwoestende brand

Veel betrokkenheid

Er moet nog veel gebeuren om open te gaan, maar de eerste mensen staan al te trappelen om aan te kunnen schuiven. "Er staan regelmatig mensen te kijken of we al open zijn. Het is zo jammer om ze dan weg te sturen", zegt Elles Poncin. "Mijn stoutste verwachting is dat het vol zit deze zomer en we iedereen weer kunnen bedienen. Maar ook als er maar een paar mensen komen, ben ik al gelukkig."