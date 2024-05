Uit de hand gelopen buurtpesterij kostte Hilversummers Marco en Vanessa het leven

De brand zorgt dan al snel voor de nodige speculaties. Als later bekend wordt dat de brand doelbewust is aangestoken en misschien wel te maken heeft met de vele pesterijen zorgt dat voor een schok, maar komt ook weer niet als een volledige verrassing.

"Het komt heel hard binnen dat mensen tot zoiets in staat zijn", vertelt Sanne. Ze woont tegenover het huis van Marco en Vanessa. "Ik kan me niet voorstellen hoe je tot zo'n actie komt. Het is heel shockerend en echt verschrikkelijk voor die mensen."

Doelbewuste actie

De recherche volgt ook al snel het spoor dat de brand een doelbewuste actie is. Men weet van de pesterijen en ook het nog maar net gerepareerde slaapkamerraam kan de politie niet ontgaan. Daarnaast hangt er een grote beveiligingscamera aan de gevel van het huis.

Toch duurt het lang voordat er verdachten kunnen worden aangehouden. Pas meer dan een maand later wordt een verdachte gepakt: een 17-jarige Hilversummer. Een week later wordt ook een tweede Hilversummer opgepakt, weer drie maanden later volgt een derde verdachte.

De recherche is de drie jongens op het spoor gekomen aan de hand van de beelden gemaakt door de beveiligingscamera aan het huis van Marco en Vanessa. Op de beelden is te zien hoe één van de verdachten de brand aansteekt, met alle gevolgen van dien.