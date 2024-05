Haarlemse burgemeester teleurgesteld in Zandvoort: "Gemeente schuift probleem naar anderen"

Jos Wienen is voorzitter van dat overleg. De gemeenten in Kennemerland moeten, volgens de nog geldende spreidingswet, gezamenlijk ruim 3.000 asielzoekers opvangen. De nieuwe coalitie van PVV, BBB, VVD en NSC wil de spreidingswet afschaffen. Daarom ziet Zandvoort er nu het nut niet van in om verder te zoeken.

'In strijd met de wet'

De gemeenten bespreken gezamenlijk de verdeling van de asielzoekers en kunnen eventueel asielzoekers en statushouders met elkaar uitruilen.

Wienen is teleurgesteld over de keuze van Zandvoort. "Het is in strijd met de wet, het probleem blijft en wordt zo op het bordje geschoven van de gemeenten die het wel proberen op te lossen", laat hij weten.

Buurgemeenten Haarlem, Bloemendaal en Heemstede gaan namelijk wel door met het zoeken naar oplossingen voor de opvang van asielzoekers in de regio. Net als andere gemeenten in Kennemerland.

