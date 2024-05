Deze Noord-Hollanders mogen hun koffers pakken voor het EK in Duitsland

In Oranje is Koopmeiners niet zeker van zijn plek. De keuze is reuze voor Koeman op het middenveld. Met onder anderen Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong loopt er een berg aan creativiteit rond binnen de selectie.

Joey Veerman (Volendam)

Ook Joey Veerman kan aan het rijtje van creatieve middenvelders worden toegevoegd. Tijdens de laatste oefeninterland tegen Duitsland was de Volendammer nog trefzeker. Ook in de Champions League liet hij zich van zijn beste kant zien. Veerman maakte vorig jaar zijn debuut in het Nederlands elftal en kwam sindsdien tot acht interlands.

Of de PSV'er in Duitsland in de basis begint, hangt grotendeels af van de fitheid van Frenkie de Jong. Hij is nu nog herstellende van een enkelblessure, maar is normaliter een van de steunpilaren van het Nederlands elftal.

Xavi Simons (Amsterdam)

Dit seizoen schitterde hij al op de Duitse velden. In 32 wedstrijden in de Duitse competitie was Xavi Simons betrokken bij 21 doelpunten. En dus zou de zoon van oud-Volendam-trainer Regilio Simons zomaar eens een van de uitblinkers van het toernooi kunnen worden.

