Seizoenskaarten Ajax te koop of te huur aangeboden: "In strijd met de voorwaarden"

Volgens Ajax worden er 'op verschillende kanalen' seizoenskaarten te koop of te huur aangeboden. "Dit is in strijd met de KNVB Standaardvoorwaarden. Voorkom teleurstelling en oplichting", schrijft de club op X.

Wie een seizoenskaart via Ajax wil kopen, kan zich aanmelden op een soort wachtlijst via de site van de club. Maar op de wachtlijsten zouden al tienduizenden fans staan. De fans die een seizoenskaart hebben verlengen 'm over het algemeen meteen. Ook na dit dramatische seizoen duurde het niet lang voordat vrijwel alle fans hun ssc hebben verlengd.

Verschillende supporters laten in antwoord op het bericht van Ajax dan ook weten dat het veel te moeilijk is om aan seizoenskaarten te komen. "Hoe kan je anders aan een seizoenskaart komen?? Zonder connecties ben je kansloos", schrijft een van hen. Een ander: "Ik probeer al jaren een seizoenkaart te bemachtigen. Is kansloos. Kaarten die niet worden verlengd zouden in de vrije verkoop moeten komen."