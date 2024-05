Bussum gaat leegstand te lijf met wedstrijd: een winkel huren voor één euro

Volgende boost

De 'winkel voor een euro'-wedstrijd van de gemeente zou het Bussumse centrum een volgende boost moeten geven. Beginnende én bestaande winkeliers kunnen een plan kunnen indienen voor een nieuwe winkel. De wedstrijd levert straks drie winnaars op.

Het afgesloten contract beslaat in elk geval twee jaar. Welke winkelpanden er te winnen zijn is nu nog onduidelijk.

Vanaf tweede jaar betalen

Wel is duidelijk dat de ondernemer in het tweede jaar de huur van 2.000 euro per maand volledig zelf moet ophoesten. Het is wel opletten geblazen voor de ambitieuze wedstrijdwinnaars, want na twee jaar is stilzwijgende verlenging van toepassing. Maar het is dan ook wel de bedoeling van de gemeente om langdurig een fraai winkelaanbod te hebben.

Om dat aanbod fraai te houden, is er wel een aantal voorwaarden. Zo zijn meer massagesalons blijkbaar niet wenselijk en ook pizzeria’s, snackbars en bijvoorbeeld coffeeshops zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Ook mogen ‘bestaande winkelconcepten’ niet meedoen, want meer van hetzelfde is duidelijk niet de bedoeling.