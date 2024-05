Duizenden Gooise scholieren doen vanaf vandaag weer mee aan de avondvierdaagse

Voor de duizenden wandelaars in Loosdrecht, Bussum en Huizen begint de avondvierdaagse vanavond en wordt er gelopen tot en met donderdag. Scholieren uit Hilversum, Blaricum, Eemnes en Laren kunnen hun wandelschoenen volgende week dinsdag aantrekken.

Dit jaar is bijzonder feestelijk vanwege twee jubilea. Hilversum viert zijn 75e avondvierdaagse en Huizen hun vijftigste.

Meelopen kan nog

Als je je nog wil inschrijven, kan dat in sommige plaatsen nog. Voor Hilversum is er nog een laatste inschrijfavond, komende woensdag. Deelnemen kost 6 euro bij voorinschrijving. Wie zich na deze datum wil inschrijven, betaalt 8 euro. Voor Blaricum, Eemnes en Laren zijn de voorinschrijvingen ook al gesloten, maar deelnemers kunnen zich nog tot 4 juni inschrijven voor 8 euro.

Je kunt deelnemen via je school, via de sportvereniging of gewoon als geïnteresseerde. Tijdens de wandelavonden kunnen deelnemers, afhankelijk van de gemeente, kiezen uit afstanden van vijf, tien of vijftien kilometer.

De inschrijvingen voor de avondvierdaagse in Loosdrecht, Bussum en Huizen zijn inmiddels gesloten.