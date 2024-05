Fietspaden in duinen al half jaar onbegaanbaar, PWN zet 'alles op alles' voor herstel

De Fietsersbond is blij met de aangekondigde maatregelen, maar blijft kritisch op PWN. De belangenvereniging verwijt het waterleidingbedrijf te veel tijd nodig te hebben om oplossingen aan te dragen.

Jaap Moerman van de Fietsersbond: "Op zich is het goed dat er nu iets gebeurt, alleen vind ik het gek dat ze nog geen idee hebben hoe ze het gaan aanpakken. Bovendien duurt het te lang. Ze hebben het over de start van het zomerseizoen, maar dat is toch eigenlijk al lang begonnen? In Vlieland waren ze heel snel met een oplossing. Daar hebben ze een pad over het water aangelegd. Ik vraag me echt af waarom het hier allemaal zo lang moest duren. Misschien noemen ze ons nu zeurdozen, maar ik verwijt PWN dat ze slechts reactief handelen."

Duitse toeristen

Moerman was vorige week in de Kennemerduinen om de waterstanden op de paden te meten. Vergeleken met de laatste meting op 10 april was het peil iets gezakt, maar stond voor fietsers nog steeds veel te hoog om door te trappen. "We kwamen enkele groepjes Duitse toeristen tegen die geen idee hadden wat ze aantroffen. 'Dat zou bij ons meteen opgelost zijn', zei één van hen. Die mensen vonden het niet leuk. Je moet je afvragen of ze ooit nog eens terugkomen."