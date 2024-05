Purmerendse brievenbussen worden dichtgeplakt uit angst voor vergisexplosie

De bewoner zit aangeslagen voor de deur tegen zijn auto een sigaret te roken. "Ik heb vannacht mijn 1-jarige kind en ben met het hele gezin het huis uitgerend." Hij laat weten dat het huis onbewoonbaar is en dat hij op een nieuw huis via de woningbouwvereniging hoopt. "Ik heb met niemand ruzie", laat hij weten.

Na de eerste brand plaatste de gemeente een camera voor het huis waar vannacht een brandbom afging. Verschillende buren hebben direct geholpen met het blussen van de brand. Andere buren vermoeden dat nu wel het juiste huis is gepakt omdat er wel vaker "gerommel" is met jongeren rond de woning.

Verhuizen

Toch is de angst in de straat nog steeds groot. "Mijn moeder is gespannen en bang en ik vrees voor haar", zegt een vrouw in tranen "Het is twee deuren verderop en ze weet niet wanneer het bij haar voordeur gebeurt."

De buurman die vannacht nog hielp met blussen denkt er ook over om te verhuizen. "Ik woon hier al zestien jaar, maar had het er wel met mijn vrouw over gehad." Een man die zijn hondje uitlaat komt kijken en vertelt dat er al mensen in de straat hun brievenbussen uit voorzorg dichtmaken.

Beide woningen zijn onbewoonbaar verklaard. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van deurbelcamera's.