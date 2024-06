Cliënten met hun lievelingsgeitjes herenigd na verwoestende stalbrand

Afgelopen april 2023 werd duidelijk dat zorginstelling Esdégé-Reigersdaal de geitenhouderij en de zuivelafdeling van zorgboerderij De Klompenhoeve aan de Hoeverweg moet sluiten, omdat die al jarenlang verlies zouden lijden. Op dat besluit werd verslagen gereageerd door cliënten en medewerkers, maar ook door klanten - die de befaamde geitenkaas en andere zuivelproducten liever niet zien verdwijnen.

Vlammen uit geitenstal

In juni is de verslagenheid compleet als er een verwoestende brand in de geitenstal uitbreekt. Alle dieren worden op tijd in veiligheid gebracht, maar van de stal is bijna niets over. Kort daarna besluit het bestuur per direct met de afdelingen te stoppen.

