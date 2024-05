Drietal blijft langer vast om ontvoering van hoogbejaarde Hilversummer (94)

De drie verdachten staan maandagmiddag voor de meervoudige kamer in de rechtbank in Lelystad. Het gaat om een 20-, en 30-jarige man en een 24-jarige vrouw. De verdachten zijn familie van elkaar en hebben een Bosnische achtergrond. Ze worden onder andere verdacht van het ontvoeren en afpersen van een 94-jarige man.

'Aanrijding' scootmobiel

De hoogbejaarde Hilversummer was begin februari op zijn scootmobiel onderweg naar Utrecht. De verdachten zouden net hebben gedaan of ze door de man werden aangereden. De inzittenden zouden de oudere man hierna hebben gedwongen om richting zijn huis te rijden, zodat hij zijn pinpas kon afgeven.

Vervolgens moest de hoogbejaarde man mee in de auto van de verdachten richting Utrecht. Daar werd meerdere keren geprobeerd om geld te pinnen met de bankpas van het slachtoffer. De buurman van de bejaarde man zag hem in de auto stappen met zijn pinpas in zijn hand en voelde dat er iets niet in de haak was. Hij waarschuwde de politie, waarna het drietal werd opgepakt.

'Poppenkast'

Waar de jongste verdachte en de vrouwelijke verdachte tijdens de zitting hun emoties nog onder controle weten te houden, is het voor de 30-jarige verdachte een stuk moeilijker.

Zijn advocaat stelt dat hij ontzettend last heeft van zijn suikerziekte en andere gezondheidskwalen en dat hij daardoor ook geen actieve rol in de ontvoering zou hebben gehad. Dan haalt een van de rechters zijn strafblad van 28 pagina's erbij. "Uw suikerziekte heeft u er toen niet van weerhouden strafbare feiten te plegen", stelt ze. De irritatie bij de man neemt dan toe. Er ontstaat een stroeve discussie met de rechter waarin hij stelt dat hij ook vaak genoeg vrij is gesproken van de zaken in zijn strafblad.

Hoewel alle advocaten van de verdachten pleitten voor een schorsing van de voorlopige hechtenis, gaat de rechtbank hier niet in mee. Wanneer dit wordt aangegeven en de verdachten de zittingszaal onder begeleiding van de politie moet verlaten, weet de 30-jarige man zich niet meer in te houden. "Dit is een poppenkast! We zitten hier voor de show!", roept hij. "Rustig aan", geeft de aanwezige rechtbankpolitie aan.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 11 september.