Uniek kijkje binnenin Alkmaarse brug: "Had het echt niet zo verwacht"

"Een brug kun je eigenlijk vergelijken met een wip, die moet ook in balans zijn. Als een brugdek omhoog moet, is aan de andere kant ook gewicht nodig. Bij sommige bruggen zie je dat aan de bovenkant en hier zit het in de brugkelder", legt Esther Dekker- de Kleijn van Stadswerk072 uit tijdens de open dag.

Machinewerk vervangen

Het is geen toeval dat de brug onderdeel is van de rondleidingen. "Bij deze brug gaan we het machinewerk vervangen"

Exact vijftig jaar geleden werd de brug over het Noordhollandsch Kanaal geopend door prins Claus en toenmalig burgemeester De Wit. Een cruciale stap in de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Huiswaard.