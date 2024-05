Amstelveense kapper Jan Bartels knipte tot het einde: "Luisterend oor voor iedereen"

Yoram denkt dat Jan vooral zo geliefd was, omdat hij nooit een oordeel klaar had. "Hij was altijd voor iedereen een luisterend oor. Een soort maatschappelijk werker." Ook buiten de kapsalon was hij graag met zijn schaar in de weer om mensen blij te maken. "Hij ging langs bij mensen die te ziek waren om te komen en knipte bijvoorbeeld ook overledene, zodat ze mooi de kist in gingen."

Maar bovenal was Jan een echte familieman. Met zijn grote liefde Gerry kreeg hij dochter Monique en zoon Dennis, van wie hij kortgeleden afscheid moest nemen. "Dat heeft er zwaar ingehakt", weet Yoram.

Lust en leven

Aan kleinzoon Nino leerde Jan de kneepjes van het vak. Die is inmiddels ook zijn eigen kapperszaak begonnen. Iedereen die de kapper in hart en nieren ook maar een beetje kende wist het zeker: met knippen stopt hij nooit. Dat hij in het harnas is gestorven verbaast Yoram dan ook niets. "Knippen was zijn lust en zijn leven."