Hoelang duurt het fileleed op de A7 nog?

Maar het verbod is echt nodig, zegt Suik, omdat de brug momenteel niet sterk genoeg is om te veel gewicht te dragen. Het is te gevaarlijk om aan de brug te werken als er steeds allerlei zware vrachtwagens overheen rijden. Dat gebeurt volgens Suik nog stelselmatig.

"Er gaan nog steeds honderden vrachtwagens per dag over de brug heen, maar we kunnen door het afsluiten van de rijstrook in ieder geval doorwerken. Al die vrachtwagens krijgen een boete thuis gestuurd." De boete voor het overtreden van het verbod bedraagt 120 euro. Iedere keer dat een vrachtwagen of bus over de brug rijdt, wordt die boete uitgeschreven.

Verbod op vrachtverkeer blijft gelden

Het verbod op vrachtverkeer blijft ook gelden als Rijkswaterstaat later aan de slag gaat onder de rijstroken die de andere kant op gaan. "Het zware verkeer blijft eraf. Als we ook daar weer dicht bij de weg willen boren, blijft er misschien weer maar één rijstrook open." In principe blijft het verbod op vrachtverkeer gelden tot het einde van de werkzaamheden, volgens de planning op 1 september, aldus Suik.

Al met al verwacht Rijkswaterstaat dus dat het nog wel druk blijft op de A7, maar dat echt grote uitschieters achter ons liggen. "Tenzij het weer niet meewerkt of er een ongeluk gebeurt. Dat is nooit te voorspellen natuurlijk."