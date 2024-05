Daklozen lopen vast in het zorgsysteem: "Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd"

Jansen doet ook een oproep aan de opleiding geneeskunde en de hele medische wereld: "Zorg ervoor dat je studenten zich van dergelijke situaties bewust zijn. Leer de medisch specialisten, leer de artsen in opleiding hoe ze hiermee om moeten gaan en dat deze doelgroep er ook is."

Toch weer op straat

Bram Jacobs wordt daags na het gesprek met AT5 geopereerd aan zijn been. Die operatie verloopt succesvol en daarna begint Jacobs' herstel in het ziekenhuis. Na een paar dagen krijgt hij een plek toegewezen in een nachtopvang, waar hij ongeveer een maand kan revalideren. Maar nu is toch gebeurd waar Jacobs al bang voor was. Terwijl hij nog maanden langer moet revalideren, is hij opnieuw op straat terechtgekomen.

Zoals gezegd staat het verhaal van Jacobs niet op zichzelf. Het is een voorbeeld van een groter, complexer en uitdagend vraagstuk. Steffie Jansen hoopt dat dit vraagstuk meer aandacht zal krijgen en dat haar oproep aan de medische opleidingen wordt gehoord, zodat daklozen niet meer zullen vastlopen in het systeem: "Ik hoop gewoon dat we ernaartoe kunnen dat mensen juist bij zorgverleners die oordelen en schaamte kunnen laten gaan en júist bij zorgverleners gezien worden en krijgen waar ze recht op hebben."