Nieuwe file door werkzaamheden A7 vormt zich al vroeg

Vorige week was het ook telkens al vroeg in de ochtend druk op de weg richting Amsterdam, omdat maar een van de twee rijstroken open is vanwege werkzaamheden.

De rijstrook is sinds vorige week dicht omdat zwaar vrachtverkeer ondanks een verbod over de brug bij Purmerend bleef rijden. De brug, die over het Noordhollandsch Kanaal loopt, wordt versterkt. Deze operatie duurt naar verwachting nog tot 1 september.