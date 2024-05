Purmerends gezin van zeven ontvlucht huis na explosie: "Gigantische vuurbal"

De buurt is zich rot geschrokken, vertelt een vrouw die in de straat woont. "Ik schrok heel erg. Ik dacht in eerste instantie dat het weer vuurwerk was, maar toen keek ik uit het raam en zag een gigantische vuurbal bij die buren. Ik heb meteen 112 gebeld en ben naar buiten gerend, samen met een andere buurvrouw. De ravage was enorm, mensen waren helemaal in paniek."

De bewoner zegt dat ze zich niet meer prettig voelt in de straat en dat er vaker hommeles is bij de woning waar vannacht een explosie is geweest. "Ik zat eraan te denken om te gaan verhuizen. Maar mijn man is pas overleden en we hebben het hier samen opgebouwd. Maar ik laat me niet wegjagen door dat schorem."

Camera voorkomt nieuwe explosie niet

Op zaterdagochtend 25 mei, rond 4.30 uur, was er ook al een explosie in de Speelwagenstraat. Ook toen brak er brand uit. Een bewoner werd nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Vermoedelijk was dat een vergissing, en is het huis waar vannacht een explosie was het echte doelwit.

De eerdere ontploffing was reden genoeg voor de gemeente om een camera te plaatsen in de Speelwagenstraat. Toch ging het vannacht weer mis.