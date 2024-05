Berry Smit duidelijk over nieuwe FC Volendam-aanwinst: 'Beter dan Micky van de Ven'

Steur genoot zijn opleiding in de jeugd van FC Volendam, waar hij in 2021 werd weggestuurd. Na drie seizoenen bij de amateurs en met een titel in de derde divisie op zak, keert hij deze zomer weer terug bij de profs. "Je wil altijd het hoogst haalbare", aldus een trotse Steur. "Als klein Volendams jongetje is het een droom om tussen de lampen te spelen."