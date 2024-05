Emotie bij de finish: 67.000 euro bij elkaar gerend voor kankeronderzoek

"Ik ben zo ongelofelijk trots op ze", zegt trainer Natasja Hallema over de deelnemers van de LoveLife Run, georganiseerd door stichting Fight Cancer. De afgelopen drie maanden trainde Hallema een groep van zo'n 15 mensen die kanker heeft of heeft gehad om mee te doen met het hardloopevenement.

Het is voor hen een enorme opgave om te sporten vanwege de zware behandelingen die ze (hebben) ondergaan. Toch lukten het ze gisteren om 5 kilometer te rennen. Hallema: "We hebben de afgelopen tijd deelnemers begeleid met voedingstips en beweegtips. Ook kwamen we één keer per week samen om te trainen. Het was niet voor iedereen even makkelijk, maar ze deden het tóch."

Tranen

De tranen vloeiden dan ook van ontlading bij de deelnemers en trainers toen iedereen over de finish kwam. Ook bij Hallema. "Het voelt als een apotheose, om maar een groot woord te noemen. Ze hebben er allemaal zo voor moeten bikkelen. Maar het is ze allemaal gewoon gelukt. Dan ben je zo trots, daar doe je het voor."

Er werd uiteindelijk 67.357 euro opgehaald. Een deel daarvan gaat naar een kankeronderzoek binnen Tergooi MC.