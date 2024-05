Waterpoloërs ZV De Zaan declasseren Donk en pakken eerste landstitel ooit

"Ongekend dat we zo mogen winnen", reageert Pascal Jansen, waterpoloër van De Zaan, na afloop. "Het ging moeilijker dan de score uitdrukt. Na een voorsprong van vier a vijf punten begon ik er echt in te geloven. Heel hecht team en veel mensen, die betrokken zijn. Het is ook voor hen een mooie prestatie."

Voor het eerst in de geschiedenis wint De Zaan dus het kampioenschap in het waterpolo. Het seizoen kan niet mooier, aangezien eerder al de beker werd gewonnen. In die finale werd ook Donk verslagen.