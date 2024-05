Doofblinde Johan bouwt er op los met LEGO: "Wil laten zien dat iedereen het kan"

Auto's, grachtenpanden en zelfs een Titanic-model van anderhalve meter. Dat Johan veel bezig is met zijn LEGO-hobby is goed te zien als je zijn huis binnenloopt. Veel van zijn creaties bedenkt en ontwerpt hij helemaal zelf.

Alsof dat op zichzelf niet al lastig genoeg is, doet hij dat ook nog eens grotendeels op de tast. Johan werd geboren met het syndroom van Usher, waardoor hij al zijn hele leven doof is en zijn zicht zich beperkt tot een steeds smaller wordende koker. Maar dat houdt hem allesbehalve tegen.

Steentjes sorteren en foto's kijken

In plastic bakken naast de eettafel zitten honderden zakken met netjes gesorteerde bouwsteentjes. Wanneer hij weet wat hij wil bouwen bestelt hij die zelf: "Ik moet eerst heel goed de foto bekijken, zodat ik een inschatting kan maken van hoeveel en wat voor stukjes ik nodig ga hebben."

Het bouwen zelf is daarna een kwestie van vallen en opstaan, vertelt hij via een gebarentolk: "Ik heb het ontwerp behoorlijk goed in mijn hoofd zitten, en elke verdieping controleer je of alles er uitziet zoals je in gedachten had. En als het niet klopt, doe je het gewoon opnieuw." Hij werkt nu aan een van zijn favoriete onderwerpen, een serie Amsterdamse grachtenpanden.