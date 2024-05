Politie waarschuwt voor waterpistolen die lijken op vuurwapens: "Kan ernstige gevolgen hebben"

De politie van Oost Zeeburg waarschuwt in een bericht voor waterpistolen die lijken op vuurwapens. Dit naar aanleiding van een incident afgelopen week waarbij een waterpistool nauwelijks te onderscheiden was van zijn schadelijke variant. "Omdat soms niet te zien is dat het om een waterpistool gaat bestaat er een kans dat wij hoog opschalen", waarschuwt de politie.