Jesper de Jong pakt na thriller zijn eerste zege op Roland Garros

De Jong had in het kwalificatietoernooi van Roland Garros drie rondes overleefd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Daarin kwam de 23-jarige zondagmiddag in actie tegen Draper, de nummer 35 op de wereld.

In de eerste set begon De Jong sterk en nam een 2-0 voorsprong. Hij verloor echter zijn service en Draper hield het vervolgens spannend tot 5-5. De Jong herpakte zich en won de eerste set.

Tekst gaat verder onder de X-post.