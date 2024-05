Prestigeproject van Schieringa verandert in appartementencomplex, veel bekijks op open dag

Maar we spreken ook meerdere bezoekers die vooral de kans grijpen om het gebouw een keer van binnen te bekijken. "Ik kom even binnengluren. Ik woon hier vlak bij en heb alles meegemaakt. Ook toen in 2009 het hoogste punt van de bouw werd bereikt", vertelt een man die wel enthousiast is over de appartementen. "Het is een goede oplossing, jammer dat het zolang heeft geduurd."

Dirk Scheringa blij met 'magische huurwoningen'

Ook Dirk Scheringa is blij dat het gebouw alsnog gebruikt kan worden. Zelf heeft hij de open dag niet bezocht, maar is wel op de hoogte van de plannen. "Het was het centrum van het Magisch Realisme geworden. Nu zijn het magische huurwoningen in een museumomgeving. Ik ben blij dat het een sociale bestemming heeft gekregen", reageert hij tegenover NH/WEEFF.

Albert Gieling van De Woonschakel spreekt van een bijzonder en ongebruikelijk project voor de woningcorporatie. "We zijn op een rijdende trein gesprongen september vorig jaar. Maar 1 september is alles verhuurd. Dat is echt heel snel voor een woningcorporatie en daar moeten we dan ook alles voor uit de kast halen."

Zonnepanelen om gasloos te worden

Ondertussen kijkt Gieling ook nog naar verbeteringen. "Natuurlijk kijken we nu al hoe we dit gebouw gasloos kunnen maken. Dus doen we investeringen door bijvoorbeeld de glazen panelen op het dak, te vervangen door dichte met zonnepanelen erop."

In juni worden de huurwoningen toegewezen. De eerste vleugel wordt per augustus verhuurd, de andere per september.



