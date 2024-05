Vocht, tocht en schimmel in huurwoningen Haarlemse Professorenbuurt

Moustapha Belkasmi woont sinds 1990 in een sociale huurwoning in de Van Deventerstraat. Hij probeert, samen met een aantal buren, verhuurder Pré Wonen te bewegen om de flats aan te pakken. Vooralsnog zonder resultaat.

"Van de 160 bewoners hebben we maar liefst 135 klachten ontvangen", verzucht Belkasmi. "En die klachten gaan allemaal over dezelfde problemen: tocht, vocht en slechte isolatie. We hebben daar regelmatig contact over gehad met de verhuurder. We hebben gevraagd om huurcompensatie, maar dat is niet gebeurd. Sterker nog: de huren zijn juist verhoogd."

Duurt te lang

De bewonerscommissie heeft de klachten overhandigd aan Pré Wonen, maar die doet er niets mee, zegt Belkasmi. "De verhuurder zou voor 1 juli een besluit nemen over de toekomst van de flats. Worden ze gesloopt en vervangen door nieuwbouw of gaan ze renoveren? We hebben nog niets gehoord. Bovendien zou het nog vijf, zes jaar duren voor ze beginnen. En in de tussentijd gebeurt er niets. Dat duurt te lang."

De klachten liggen inmiddels ook bij de Huurcommissie, maar het duurt lang voordat die uitspraak doet. Dat komt omdat er zoveel klachten zijn over de staat van de flats, die in 1967 werden gebouwd. Veel van die klachten gaan over hardnekkige schimmelvorming in de woningen.

