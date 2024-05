Campagne hoofdgroenstructuur begonnen, maar Amsterdammers hebben nog geen idee

Voor veel Amsterdammers is het nog een raadsel waar dat referendum over zo'n twee weken nou precies over gaat: 'Bent u voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur?' zo luidt de vraag die op 6 juni met ja of nee moet worden beantwoord. Wethouder Van Dantzig (D66) wil nieuw beleid invoeren waardoor meer Amsterdams groen beschermd moet worden om woningen in die gebieden tegen te gaan.

Klinkt goed, zou je zeggen. Maar daar zijn de initiatiefnemers van het referendum het niet mee eens. "Als je beschermt, kun je niet met een 'tenzij' werken", zegt Sylvia Fennis. "Het doel van de wethouder is hetzelfde als dat van ons, maar een uitzondering voor beschermd groen kan niet vinden wij."

Zo staat in het document van zo'n negentig pagina's onder andere dat er soms tóch wel gebouwd mag worden op dat groengebied wanneer de gemeenteraad het gebied heeft aangewezen als zoekgebied voor windenergie. Daarbij worden sportvelden en snelwegbermen ook tot stedelijk groen gerekend: "Sjoemelgroen noemen we dat."

Onwetendheid

Voor veel mensen op straat is het überhaupt een vraag wat die hele hoofdgroenstructuur nou eigenlijk betekent: "Iets met natuur ofzo? Klimaat? CO2?" en "Daar heb ik nog nooit van gehoord" passeren de revue. De vraag is lastig, want volgens de initiatiefnemers moet je 'tegen' stemmen als je vóór groen in de stad bent: "Wanneer de gemeente opnieuw naar dit plan gaat kijken, hopen we namelijk dat er nog meer groen wordt beschermd."