Opnieuw felle onweersbuien verwacht: KNMI waarschuwt met code geel

Er wordt ook veel neerslag in korte tijd verwacht; plaatselijk tussen de 10 tot 20 millimeter. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer last kan hebben van het slechte weer. Bij de buien kan het ook hagelen en de windstoten kunnen oplopen tot 70 kilometer per uur.

Op de meeste plekken in de provincie is het nu nog droog, maar later vandaag begint het te regenen. Later op de avond klaart het op, maar aan de kust neemt de wind niet af, er steekt een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind op. Het wordt vandaag zo'n 21 graden.

Derde weerswaarschuwing deze week

Deze week werd al twee keer eerder code geel afgegeven; afgelopen dinsdag en vrijdag. Het slechte weer van dinsdag zorgde lokaal voor overlast. Zo waaiden in Amsterdam in korte tijd dertig bomen om.

Het KNMI geeft de waarschuwing van vandaag af voor het hele land, behalve de Waddeneilanden.