Aalsmeerder schiet vier jonge zwanen dood op erf: "Ik zag ze ontploffen"

Die overbuurman blijft liever anoniem, maar bevestigt tegenover NH dat er meerdere kogeltjes tegen zijn ruiten zijn gekomen. "Ik hoorde die knallen en tikken tegen het raam", vertelt hij. De 'ronde balletjes' hebben geen schade aangericht, benadrukt hij. Hij vermoedt dat het hagel is geweest. "We hebben het helaas niet teruggevonden, maar er is bewijs genoeg, want we stonden daar met acht buren."

Bootje

Schuldbewust komt de schutter meteen naar de overkant van de Ringvaart. "Hij woont op een soort eilandje, waar je alleen met een bootje kunt komen", vertelt overbuurvrouw Mila. "Daarmee kwam hij gelijk onze kant op gevaren."

Mila scheldt hem de huid vol en vertelt hem dat ze de politie gaat bellen. "Hij zei 'sorry', ik zal het niet meer doen", aldus de buurman die de kogels tegen zijn huis hoorde komen. Vervolgens vaart de man snel terug naar zijn erf, waarna Mila de daad bij het woord voegt en de politie belt.

Niet veel later komen er twee politieauto’s met agenten in kogelwerende vesten de dijk op gereden. "Omdat er wapens in het spel waren moest het volgens een procedure", vertelt ze. "Mijn vriend heeft de politie toen met zijn bootje naar de overkant gevaren."